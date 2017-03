Bắt đối tượng đi bộ xách theo 12 bánh heroin

Theo cơ quan công an, trong lúc tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP làm nhiệm vụ tại đoạn giao giữa đường Khuất Duy Tiến và Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) thì phát hiện một người đàn ông đi bộ mang theo một hòm gỗ có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính, người này không xuất trình được giấy CMND. Tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra hành lý mang theo và phát hiện bên trong hòm gỗ có cất giấu 12 bánh bột màu trắng. Đối tượng trên đã khai nhận đây là heroin. Số heroin trên do đối tượng này mua tại Điện Biên-Lai Châu và đang trên đường vận chuyển đi Lạng Sơn tiêu thụ.

THANH TÚ