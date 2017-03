Bắt đối tượng đưa 18 người sang Malaysia trái phép

(PLO) - Sáng 18-3, lực lượng Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ Nguyễn Sỹ Đức (23 tuổi, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) khi Đức đang trên đường đưa 18 người sang Malaysia trái phép.