Bắt đối tượng giả danh công an trộm cướp tài sản của công nhân

Ngày 10/7, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, các trinh sát đơn vị này đã bắt giữ Nguyễn Văn Hợi (18 tuổi, quê Nghệ An) vào sáng 9/7, để điều tra về hành vi giả danh công an chặn đường các công nhân để lấy tài sản.

Đối tượng giả công an bị bắt tại cơ quan công an

Trước đó, công an thị xã Thuận An nhận được đơn tố cáo của nhiều nạn nhân là công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn về việc bị một nhóm đối tượng giả danh công an, chặn đường kiểm tra giấy tờ, phát tiền, thậm chí bọn chúng còn yêu cầu đưa xe về trụ sở nhưng trên đường đi đã cướp xe bỏ chạy.

Vào cuộc điều tra, công an thị xã Thuận An đã bắt giữ Nguyễn Văn Hợi. Bước đầu, Hợi khai nhận, do bị đuổi việc nên đã nghĩ ra cách giả làm công an, chặn đường công nhân để “làm tiền”. Nhằm thực hiện kế hoạch của mình, Hợi rủ thêm một đối tượng tên Vì (chưa rõ lai lịch) đóng vai dân phòng. Cả hai sắm roi điện, đến Khu công nghiệp Đồng An (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) bắt đầu “hành nghề”.

Cả hai chặn xe anh Lâm Diên (công nhân) yêu cầu anh Diên nộp phạt 300.000 đồng nhưng anh Diên chỉ còn 100.000 đồng, bọn chúng “tịch thu” luôn. Tiếp đến, cả hai chặn xe hai công nhân khác yêu cầu nộp phạt. Thấy hai anh không có tiền, chúng yêu cầu đưa xe máy về công an giải quyết rồi lấy xe chạy mất, để lại chiếc xe cũ của Hợi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt giữ được Hợi, riêng tên Vi bỏ trốn trước đó. Hợi khai nhận đã giả danh công an, thực hiện trot lọt 7 vụ trấn lột, trộm cướp tài sản của công nhân.

Theo điều tra ban đầu, Hợi từng bị phạt 6 tháng tù treo vào năm 2012 về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong thời gian này, Hợi xin làm bảo vệ tại một công ty trong khu công nghiệp, 4 tháng sau đóm Hợi bị đuổi vì vi phạm kỷ luật.

Công an thị xã Thuận An kêu gọi những ai là nạn nhân của tên Hợi hãy đến cơ quan điều tra trình báo, làm rõ. Đồng thời, các trinh sát cũng đang truy bắt đối tượng tên Vì về xử lý.

Theo Trung Kiên (Dân trí)