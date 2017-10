Bắt đối tượng giấu ma túy trong gấu bông tại TSN

Ngày 26-10, Công an phường 2 (quận Tân Bình) cho biết vẫn đang điều tra, xử lý sự việc tàng trữ, vận chuyển ma túy bằng đường hàng không do lực lượng kiểm soát an ninh hàng không (KSANHK) Tân Sơn Nhất phát hiện.



Theo đó, vào lúc 15 giờ 10 ngày 21-8, lực lượng KSANHK Tân Sơn Nhất đã phát hiện một kiện hành lý của hành khách VT, quốc tịch Việt Nam, có lịch trình TP.HCM-Hà Nội (trên chuyến bay VN256, dự kiến khởi hành lúc 16 giờ ngày 21-8) có vấn đề.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng an ninh phát hiện bên trong kiện hành lý này có năm gói nylon chứa chất bột màu trắng, không mịn, kích cỡ của mỗi gói bột 5 x 10 x 2,5 cm, tổng trọng lượng 450 g (gồm bốn gói có trọng lượng 100 g, một gói có trọng lượng 50 g).



Tất cả gói bột trên được cất giấu với thủ đoạn rất tinh vi, nhồi nhét bên trong một con gấu bông, các đường chỉ được khâu tinh xảo, nhằm đánh lừa và qua sự kiểm tra giám sát của lực lượng KSANHK.

Qua xác minh nhanh ban đầu, các chất bột này có chứa thành phần ma túy Amphetamine.



Lực lượng ANHK Tân Sơn Nhất đã phối hợp và bàn giao vụ việc cho lực lượng Công an quận Tân Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết trước thềm diễn ra Hội nghị APEC (từ ngày 6 đến 11-11) tình hình an ninh trật tự tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất luôn được lực lượng KSANHK siết chặt.