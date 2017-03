Bắt đối tượng giết bạn gái rồi chôn xác phi tang

Vụ án gây xôn xao dư luận Đà Nẵng bởi hành động dã man của đối tượng. Theo hồ sơ, đầu tháng 4/2013, người trồng rau ở khu vực phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) phát hiện một thi thể đang phân hủy dưới mương nước.

Nạn nhân sau đó được xác định tên Phạm Quỳnh Dung (25 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Tiến hành điều tra, chị Dung được xác định là nhân viên của BQL danh thắng Ngũ Hành Sơn, sáng ngày 7/2/2013, chị đi làm bằng xe máy và sau đó mất tích.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh



Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định được hung thủ gây ra vụ án tên Nguyễn Văn Minh, tuy nhiên Minh đã bỏ trốn biệt tích. Cuối cùng, tung tích của hung thủ được xác đinh đang trốn tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Ngày 30/5, lực lượng Công an Đà Nẵng phối hợp với Công an Quảng Nam bắt giữ Minh.

Tại cơ quan Công an, Minh khai nhận đã thực hiện hành vi giết chị Dung. Minh khai sau một thời gian quen nhau nhưng bị chị Dung “chê nghèo” và đòi chia tay do nghề nghiệp không ổn định và hay ghen tuông vô cớ. Từ đó Minh muốn trả thù.





Sáng 7/2/2013, Minh liên lạc với chị Dung hẹn ra đoạn đường vắng để nói chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Minh dùng tuýp sắt đánh chị Dung đến chết rồi vùi thi thể xuống cát chôn. Tiếp đó, Minh còn lấy xe máy và điện thoại của chị Dung rồi trốn ở nhiều tỉnh. Khi Minh về Quảng Nam thì bị bắt.





