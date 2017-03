Bắt đối tượng giết lái xe taxi sau 3 giờ gây án

Bốn đối tượng bị bắt là: Nguyễn Đình Chương, Tô Huy Đạo, Nguyễn Đình Pôn (tức Phong), cùng ở thôn Bảo Tháp (Đông Cứu, Gia Bình) và Nguyễn Thị Huyền ở thôn Nghĩa Chỉ (Minh Đạo, Tiên Du). Tại cơ quan điều tra, Chương khai vào khoảng 22h ngày 17/8, sau khi chơi game ở TP Bắc Ninh, Chương gọi taxi Hãng Mai Linh BKS 99A-008.06 chở về thôn Bảo Tháp. Sau đó, gọi Pôn (tức Phong) lên xe đi lòng vòng quanh thôn.

Khoảng 2h ngày 18/8, đến khu vực Trường THCS Đông Cứu, lấy lý do chờ người mang tiền ra trả taxi, lợi dụng lái xe không để ý, Chương đã dùng dao gọt hoa quả đâm lái xe nhiều nhát khiến lái xe tử vong. Trước đó, khoảng 2h45 ngày 18/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Bình nhận tin báo tại khu vực Trường THCS Đông Cứu có xe taxi Mai Linh BKS 99A-008.06, trên xe có lái xe bị chết chưa rõ nguyên nhân. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là anh Hoàng Mạnh C., 29 tuổi, là lái xe của Hãng taxi Mai Linh bị đâm chết trên ôtô.

Sau 3 giờ đồng hồ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ráo riết truy tìm đối tượng, tang vật, cơ quan điều tra đã xác định được các đối tượng gây án nêu trên.

Đối tượng Chương khai, sau khi gây án đã lấy điện thoại di động của lái xe gọi cho Đạo. Đạo đã chở người yêu là Huyền đến đón và cùng nhau đến nhà nghỉ ở thị xã Từ Sơn để trốn thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.





