Bắt đối tượng hãm hại thiếu nữ

Theo tài liệu của cơ quan Công an, ngày 11/9, em G.T.Y. đã đến Công an huyện Đông Anh trong tình trạng hoảng loạn, tố cáo hành vi hiếp dâm của Phan Quyết Chiến. Cô gái khai rằng, do bị bố mắng nên Y. giận dỗi, rủ em gái bỏ nhà xuống Hà Nội tìm việc làm. Trước khi xuống Hà Nội, Y. có gọi điện nhờ bạn là Từ Thị L., cùng quê, hiện đang ở thôn Cổ Điển (Hải Bối, Đông Anh) nhờ xin hộ việc làm thì được L. hứa sẽ nhờ Chiến, cũng cùng quê với L. và Y., hiện đang là người yêu của L. giúp đỡ.

Phan Quyết Chiến tại cơ quan điều tra.

Tại Hà Nội, sau khi đón hai chị em Y. ở bến xe đưa về nhà trọ, bọn Chiến, L. đã khuyên em gái Y. trở về nhà vì còn quá ít tuổi. Trước khi đưa em gái Y. về quê, chúng dặn cô bé không được nói với bất cứ ai về địa chỉ mà Y. đang ở. Mấy ngày đầu Y. xuống nhà trọ của Chiến, anh ta và người yêu ra ngoài thuê nhà nghỉ, nhường phòng trọ cho Y. Khi Y. đặt vấn đề nhờ tìm việc làm, Chiến nói rằng, nếu làm thuê ở quán ăn cũng chỉ được lương tháng 1,5 triệu đồng, còn nếu ở lại phòng trọ của Chiến, lo cơm nước, giúp việc nhà, gã sẽ trả lương 2 triệu đồng/tháng. Nghe vậy, Y. đồng ý.

Để ràng buộc cô gái trẻ, Chiến đã nghĩ ra "kế độc", đó là thảo ra một hợp đồng nhận việc "kỳ quặc" khi yêu cầu Y. tuyệt đối cách ly với người thân. Đồng thời, Chiến buộc Y. phải đồng thuận viết một giấy vay nợ 50 triệu đồng. Cứ nghĩ là chỉ viết như vậy cho đủ hợp đồng, Y. đã không ngần ngừ đặt bút ký hợp đồng mà không lường hết được hậu quả. Chính vì thế, đến khoảng 20h ngày 10/9, khi Chiến về nhà trọ, phát hiện Y đang nói chuyện điện thoại di động với người yêu ở quê, gã tức giận vì Y. đã vi phạm hợp đồng. Gã lôi Y. vào phòng trọ, đóng cửa lại rồi la mắng, dọa nạt, bắt Y phải trả đủ 50 triệu đã viết giấy vay, gã bảo: "Nếu không có tiền phải đi làm gái bán dâm để trả nợ, không làm, sẽ báo Công an cho đi tù 2 năm về tội lừa đảo".

Cuối cùng, Chiến đã nghĩ ra cách đốn mạt để bắt Y. phải trả nợ, đó là bắt cô gái phải trả nợ bằng đời con gái. Mặc Y. khóc lóc van lạy, gã vẫn thực hiện hành vi đồi bại. Xong việc, Chiến khóa cửa đi chơi, bỏ mặc Y. ở nhà. Lợi dụng sơ hở này, cô gái đã phá cửa trốn ra ngoài trình báo.

Sau khi tiến hành điều tra và củng cố chứng cứ, Công an huyện Đông Anh đã bắt giữ Phan Quyết Chiến về hành vi hiếp dâm. Theo như lời Chiến khai, trước khi lên Hà Nội, hắn đã từng đi làm bồi bàn quán giải khát, tiếp thị nước mắm, buôn bán phụ tùng xe máy, mở shop bán quần áo. Có số vốn kha khá từ việc kinh doanh, Chiến nảy sinh ý định hưởng thụ ăn chơi nên bỏ lên Hà Nội thuê nhà, rủ thêm L., người yêu mới về ở cùng. Chúng không làm ăn gì, chỉ hưởng thụ, chơi bời. Chính vì nhiễm các thói ăn chơi nên khi thấy cô gái xinh xắn như Y., dục vọng trong con người gã trỗi dậy. Giờ đây, Chiến sẽ phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội của mình.



Theo Hòa - Khoa (CAND)