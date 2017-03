Bắt đối tượng hành hung cảnh sát giao thông tổn thương hộp sọ

Đối tượng Hoàng Minh Tuyến, sinh năm 1988, thường trú tại tổ 12, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.Trước đó, vào khoảng gần 22 giờ ngày 30/10, Thiếu tá Nguyễn Quang Thuận, Phó đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát thuộc phòng Cảnh sát Giao thông-Công an tỉnh Hà Giang đang làm nhiệm vụ tại khu vực km 65, quốc lộ 2 Hà Giang-Tuyên Quang, thì phát hiện xe ôtô tải mang biển kiểm soát 29C-291.86 do Hoàng Minh Tuyến điều khiển theo hướng Tuyên Quang-Hà Giang có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn giao thông.Tổ tuần tra thuộc phòng Cảnh sát Giao thông đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra và yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra theo quy định. Khi đó Hoàng Minh Tuyến chỉ xuất trình giấy phép lái xe, tổ công tác đã yêu cầu lái xe đưa xe quay lại nơi tổ công tác làm việc để kiểm tra.Tuy nhiên, lái xe Hoàng Minh Tuyến không chấp hành yêu cầu của tổ tuần tra đồng thời lăng mạ và dùng gậy kim loại hành hung làm Thiếu tá Nguyễn Quang Thuận bị tổn thương hộp sọ.Ngay khi sự việc xảy ra, tổ tuần tra đã khống chế đối tượng và báo cáo ngay với Công an địa phương đến hiện trường, lập biên bản, tạm giữ đối tượng Tuyến để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời đưa Thiếu tá Nguyễn Quang Thuận đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang cấp cứu, sau đó chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Hiện nay, Thiếu tá Nguyễn Quang Thuận đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Theo kết luận của bệnh viện, Thiếu tá Nguyễn Quang Thuận đã bị tổn thương hộp sọ./.

Theo Vietnam+