Bắt đối tượng hiếp dâm trẻ em lúc nửa đêm

Thông tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để truy tố trước pháp luật đối với Hoàng Văn Cường (SN 1989, trú tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về hành vi hiếp dâm trẻ em.



Trước đó, vào khoảng 0h ngày 8/6, do người thân bị đau nên cả gia đình tập trung đưa bệnh nhân đi bệnh viện cấp cứu, cháu Hồ Thị H. (sinh ngày 10/11/1996, trú tại xóm Yên Sơn, huyện Đô Lương) ở nhà trông nhà.



Lợi dụng tình hình, đối tượng Hoàng Văn Cường đã lẻn vào nhà giở trò đồi bại với cháu H. Trong lúc thực hiện hành vi hiếp dâm thì người nhà cháu H trở về và bắt quả tang.



Ngay sau đó, đối tượng Cường đã được bàn giao cho cơ quan công an để điều tra xử lý theo pháp luật.



Theo Quang Anh (Dân trí)