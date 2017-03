Bắt đối tượng lừa bán ba phụ nữ sang Trung Quốc

Trước đó, ngày 4/5, Công an huyện Tam Đường nhận được tin báo của 3 gia đình ở bản Phiêng Tên, xã Bản Bo (Tam Đường) về việc các con gái của họ là Lò Thị Bụn (18 tuổi), Lò Thị Lang (20 tuổi) và Lò Thị Ón (21 tuổi), bị mất tích từ ngày 3/5.



Ngay sau khi nhận được tin báo của các gia đình nạn nhân, Ban chỉ huy Công an huyện Tam Đường nhận định khả năng các phụ nữ này bị lừa bán và đã chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, đồng thời trao đổi với Công an các địa phương lân cận để phối hợp điều tra sự vụ.



Đến 18 giờ chiều 4/5, với sự phối hợp chặt chẽ cùng Công an thành phố Lào Cai, lực lượng chức năng đã phát hiện tại khu vực cửa khẩu Lào Cai 3 phụ nữ nói trên đang bị Lường Thị Phúc dẫn dắt sang Trung Quốc bán, nên đã kịp thời bắt giữ đối tượng Phúc và giải cứu cho 3 nạn nhân.



Trước cơ quan điều tra, bước đầu Lường Thị Phúc khai nhận rủ 3 sơn nữ nói trên sang Trung Quốc để bán hàng, nhưng thực chất là lừa họ sang Trung Quốc bán vào các ổ mại dâm.



Vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.





Theo Nguyễn Công Hải (TTXVN)