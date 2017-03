Bắt đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Từ lá đơn tố cáo của các nạn nhân, trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Biên phòng Trung Quốc bắt giữ Lù Thị My (SN 1988, chủ chứa ở Vân Nam, Trung Quốc).



Lù Thị My và Thền Thị Nhàn

LỘ DIỆN MỘT ĐƯỜNG DÂY

Vào một ngày đầu hè oi bức, như thường lệ, tổ công tác của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm nhiệm vụ tuần tra ở khu vực biên giới. Trong bóng tối nhập nhoạng, họ phát hiện ba phụ nữ quần áo nhàu nát, gương mặt mệt mỏi bơ phờ đang vượt biên giới vào Việt Nam. Khi nhìn thấy các chiến sĩ biên phòng, họ ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Được sự động viên của các trinh sát, Hoàng Thị C., một trong ba nạn nhân trốn thoát khỏi “động quỷ” nơi đất khách quê người, ngậm ngùi kể lại chuỗi ngày đã trải qua. C. may mắn chưa bị các đối tượng xâm hại thân thể hay ép phải bán dâm nhưng mỗi ngày, mỗi giờ cô đang phải trải qua giai đoạn khó khăn nhất do bị khủng hoảng về tinh thần. C. là con út trong một gia đình có ba anh chị em. Bố và anh trai đều bị liệt, mẹ của C. trở thành trụ cột gánh vác công việc gia đình. Vì hoàn cảnh khó khăn, chị gái C. phải bỏ sang Trung Quốc lấy chồng. Thương mẹ vất vả, C. quần quật làm việc, hết lên nương lại xuống rẫy nhưng vẫn chẳng đủ sống.

Cách đây khoảng hai tháng, Thền Thị Nhàn (18 tuổi, trú tại xã Pha Long, huyện Mường Khương) đến nhà C. chơi, rủ sang Trung Quốc làm thuê với mức lương khoảng 2.000 NDT/tháng, nếu đổi ra tiền Việt Nam cũng gần sáu triệu đồng, đó là khoản tiền không nhỏ để chạy chữa bệnh cho cha và anh nên C. đã đồng ý cùng Nhàn sang Trung Quốc. Chỉ đến khi bị tống vào căn phòng chật chội, gặp ba người phụ nữ Việt Nam cũng đang bị giam giữ trong đó, C. mới biết bị lừa. Hàng ngày C. và những người phụ nữ cùng cảnh ngộ bị nhốt trong phòng kín, mọi nhu cầu sinh hoạt như ăn, ở và vệ sinh đều diễn ra trong đó. Do không chịu được sự giam cầm, một trong ba nạn nhân đã kết liễu đời mình bằng cách cắt động mạch ở tay... Sau lần đó, C. và hai phụ nữ còn lại bị chúng quản lý gắt gao, bị đánh đập và chờ ngày để bán làm vợ những người đàn ông không quen biết. Trong tình cảnh ấy, C. và những cô gái khác chỉ biết ôm nhau khóc, chờ mong một cơ hội. Đó là một ngày cuối tuần, chủ nhà có việc phải đi xa, C. và hai người phụ nữ còn lại đã đập cửa kính trốn ra ngoài tìm về Việt Nam. Khi nhìn thấy các trinh sát biên phòng, C. và những nạn nhân khác biết rằng họ đã an toàn nên mừng rỡ ôm nhau khóc nức nở.

LÀM RÕ BA ĐƯỜNG DÂY LỪA BÁN PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

Tiếp nhận đơn trình báo của người bị hại, các lực lượng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã bắt giữ Thền Thị Nhàn. Các trinh sát cũng gửi công văn đến Trạm công tác biên phòng Tân Điếm (Trung Quốc) bắt giữ chị dâu của Nhàn là Lù Thị My sáng 17-5-2011. Từ đây, vụ án được làm sáng tỏ.

Lù Thị My sang Trung Quốc lấy chồng và sinh sống từ nhiều năm nay. Hai tháng trước đây, Déng Pan Tao (em rể My) và một người đàn ông Trung Quốc tên là Sẻo Thàng đến gặp My nhờ tìm phụ nữ Việt Nam. Giá bán trung bình của một nạn nhân là 10.000 NDT, có thể cao hơn tùy thuộc vào nhan sắc của từng cô gái. Vài ngày sau đó, Nhàn sang Trung Quốc chơi. Được My gợi ý, Nhàn liền về Việt Nam tuyển người. Khoảng một tuần sau khi làm quen, Nhàn dụ dỗ và lừa C. sang Trung Quốc. Khi Nhàn và C. qua biên giới thì Déng Pan Tao đã đợi sẵn ở đó và đưa vào một quán ăn. Sau một đêm ngủ tại nhà của các đối tượng, Nhàn lấy cớ về Việt Nam cất xe máy, để C. ở lại. Trong thời gian này, Thàng đã tìm mối bán C. nhưng không được. Bởi vậy, My đã liên hệ với Lảo Chi và Tháo San là những đối tượng người Trung Quốc trú tại Hà Khẩu bán C. Để nạn nhân không nghi ngờ gì, bọn chúng nói là Nhàn bị ốm nên đưa C. đi làm trước... Ngày hôm sau, các đối tượng gồm Chi, San, Tao và Thàng bán C. cho một cặp vợ chồng người Trung Quốc với giá 11.000 NDT để chúng bán cho một người khác. Số tiền kiếm được, các đối tượng chia nhau, Nhàn được 5.000 NDT, Tao và Thàng mỗi tên 1.330 NDT, Chi cùng San mỗi tên 1.000 NDT.

Quá trình lấy lời khai của hai nạn nhân đã trốn về nước cùng C., Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai làm rõ thêm hai đường dây mua bán người khác. Hai nạn nhân còn lại đã được bàn giao cho Công an huyện Bảo Yên và Sa Pa (Lào Cai) tiếp tục làm rõ, bắt giữ các đối tượng có liên quan.



Theo CHÚC KHANH (CATP)