Bắt đối tượng lừa đảo trên mạng đối với học sinh

Nhận được tin báo của nhân dân về đối tượng lừa đảo trên mạng đã sử dụng tài khoản chơi game để bán cho một số học sinh ở trường Ngô Sỹ Liên, tổ công tác Công an phường Hàng Bài đã phục kích tại trước cửa nhà thờ Hàm Long vào hồi 10 giờ 30 ngày 5/3, và bắt được đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1987, ở xóm 5, thị trấn Vĩnh Trụ, Hà Nam) khi Hoàng đang nhận tiền của cháu Nguyễn Đức Anh.



Tại cơ quan chức năng, đối tượng đã khai nhận sử dụng tài khoản hoangtrash8792 bán cho cháu Nguyễn Đức Anh (sinh năm 1998, ở lớp 7A5 trường Ngô Sỹ Liên) với giá 3,5 triệu đồng.



Qua khai thác mở rộng, đối tượng Hoàng còn khai nhận bằng thủ đoạn trên Hoàng đã lừa đảo chiếm đoạt 20 triệu đồng của một số em học sinh trường này.



Hiện Công an phường Hàng Bài đã lập hồ sơ và chuyển đối tượng để Công an quận Hoàn Kiếm xử lý./.







Theo PA (TTXVN/Vietnam+