Bắt đối tượng lừa xin học vào các trường quân đội, công an

Theo cơ quan điều tra thời gian gần đây, đã nhận được đơn tố cáo một số công dân về đối tượng lợi dụng tín nhiệm, hứa chạy việc cho con em họ để lừa đảo hàng chục triệu đồng.Nhận được đơn tố cáo của người bị hại, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn đã kịp thời vào cuộc. Sau khi thu thập chứng cứ, căn cứ thông tin, đặc điểm nhận dạng của các gia đình bị hại cung cấp và lấy lời khai các đối tượng liên quan… Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã tiếnn hành bắt giữ Vi Văn Ba phục vụ công tác điều tra.Tại CQĐT, Vi Văn Ba đã thành khẩn khai nhận: Trong vòng từ đầu tháng 7 đến hết tháng 8/2012, thông qua những người “thân”, có mối quan hệ đặc biệt với một số cán bộ làm công tác tuyển sinh vào học các trường quân đội, công an để lừa đạo, nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân nhẹ dạ cả tin.Tại cơ quan Công an, Vi Văn Ba thừa nhận đã lừa đảo hai gia đình ở xã Tà Cạ, Chiêu Lưu của huyện biên giới Kỳ Sơn với số tiền 98 triệu đồng.CA huyện Kỳ Sơn cũng cho biết, để phục vụ công tác điều tra vụ án, đề nghị ai là bị hại của các đối tượng lừa đảo trên liên hệ với lãnh đạo, chỉ huy hoặc Đội CSĐT Công an huyện cung cấp thông tin để giải quyết kịp thời.Hiện vụ việc đang được CA huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.