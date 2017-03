Bắt đối tượng mang heroin từ TP.HCM về Phú Yên tiêu thụ

Theo thông tin ban đầu, lúc 10h30 ngày 4-9, tại thôn Ân Niên, xã Hoà An (huyện Phú Hòa), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Phú Yên phối hợp với Công an huyện Phú Hòa bắt quả tang Nguyễn Thành Luân đang cất giấu trong người 1,0943 gam hêrôin.



Tại cơ quan điều tra, Luân khai nhận mua lượng hêrôin trên từ TP.HCM mang về Phú Yên sử dụng và tiêu thụ.



Hiện Công an tỉnh Phú Yên đang mở rộng điều tra vụ án.





Theo Bình Minh (ANTĐ)