Bắt đối tượng mua ma túy về để dùng dần

Vào lúc 1h ngày 8-9, khi tổ tuần tra Cảnh sát cơ động thuộc Phòng PC65 Công an tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ tại phường Hồng Sơn, TP Vinh đã phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy Nouvo mang BKS: 37L4 - 4544 có nhiều biểu hiện nghi vấn.



Với các biểu hiện từ đối tượng, các đồng chí trong tổ công tác nhanh chóng yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra hành chính.







Đối tượng Lê Anh Tú tại cơ quan điều tra



Theo Trịnh Nguyễn – Hoa Phạm (ANTĐ)



Qua đó phát hiện trong người và cốp xe máy của đối tượng có 1 gói nilông nhỏ chứa chất kết tủa màu trắng, 2 túi nilông trong đó 1 túi chứa cần sa, còn 1 túi khác chứa 19 viên ma tuý tổng hợp, 1 khẩu súng bắn điện và số tiền 11 triệu đồng cùng 1 bộ coóng dùng để sử dụng ma tuý đá.Đối tượng cùng tang vật nhanh chóng được đưa về trụ sở công an để làm việc. Tại đây, nhân thân đối tượng được làm rõ là Lê Anh Tú (35 tuổi) trú tại khối 4, phường Hà Huy Tập, TP Vinh.Tú khai nhận số ma tuý trên là đối tượng vừa mua được của một thanh niên tại bến xe Vinh với giá 3,5 triệu đồng. Và tất cả số ma túy đó đối tượng Tú mua về dùng dần để thoả mãn cơn nghiện của bản thân. Được biết, tổng toàn bộ số ma túy thu giữ được có trọng lượng là 7,05 gam.Sau đó, Phòng PC65 đã chuyển giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Vinh xử lý theo quy định của pháp luật.Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để sớm khởi tố đối tượng trước pháp luật.