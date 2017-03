Bắt đối tượng ném mìn vào nhà Chủ tịch UBND xã

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 13/9, tại nhà ông Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn đã xảy ra một vụ ném mìn.



Hiện trường để lại là một hố đất bị khoét sâu sát hàng rào và gần lối đi vào nhà. Rất may, vụ ném mìn này không làm ai bị thương vong.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã có mặt kịp thời và và khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Qua quá trình sàng lọc, khoanh vùng đối tượng, lực lượng công an đã xác định Mai Xuân Quyết có nhiều điểm nghi vấn.

Qua đấu tranh, khai thác, bước đầu Quyết đã thừa nhận với lực lượng điều tra Công an huyện Quảng Ninh hành vi ném mìn vào nhà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn Nguyễn Văn Sỹ.



Trước đây, gia đình bên vợ của Mai Xuân Quyết có tranh chấp một con trâu với hàng xóm. Việc tranh chấp này chính quyền địa phương xã Trường Sơn giải quyết không thành. Sau đó, vụ việc phải đưa ra tòa án xét xử với kết quả bên gia đình vợ của Quyết bị thua trong vụ tranh chấp trâu.



Nhiều người dân ở thôn Long Sơn, xã Trường Sơn nhận định có thể do suy nghĩ ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Văn Sỹ đã thiên vị trong vụ tranh chấp trâu nên Quyết mới dùng mìn tự tạo ném vào nhà ông để trả thù.



Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Quảng Nình tiếp tục điều tra làm rõ./.

Theo Mạnh Thành (TTXVN)