Bắt đối tượng nổ súng tại nhà bí thư huyện ủy Đức Hòa

Chiều 8-3, Thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Phó phòng Tham mưu, Công an tỉnh Long An, xác nhận Công an tỉnh phối hợp cơ quan điều tra Bộ Công an vừa bắt được Lê Văn Hoàn (32 tuổi, ngụ Thanh Hóa), đối tượng chính đột nhập và nổ súng tại nhà bí thư Huyện ủy Đức Hòa khuya 30-12-2015.



Nhà Bí thư Huyện ủy Đức Hòa

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trước đó, khoảng 2 giờ sáng 30-12, ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, đang ngủ thì thấy cửa phòng mở nên dậy để đóng cửa thì phát hiện một thanh niên đang nấp cạnh giường ngủ.

Ông Út ôm vật, khóa tay lại và hô trộm. Đối tượng đang bị giữ la lên để gọi đồng bọn và hăm dọa dùng súng bắn.

Khi ông Út đẩy đối tượng ra cửa thì tên này lấy hung khí giấu sẵn trong người chống cự. Lúc này Nguyễn Thanh Tâm (con ông Út) nghe tiếng động từ trên lầu chạy xuống và cùng ông Út đuổi theo đối tượng đang chạy ra hướng cổng rào.

Ngoài cổng rào có hai thanh niên khác, một tên dùng hung khí bắn không gây tiếng nổ trúng vùng hông trái của anh Tâm gây xước da. Sau đó, cả bọn lên xe bốn chỗ chờ sẵn ngoài cổng tẩu thoát.

Sau vụ trộm qua kiểm kê tài sản trong nhà phát hiện bị mất trộm 1 chỉ vàng 18K cùng hơn 1,6 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang đang tiếp tục truy tìm các đối tượng còn lại trong vụ trộm.