Bắt đối tượng tàng trữ trên 700 gram ma túy đá

Chiều 8-7, nguồn tin của Pháp luật TP.HCM cho biết, trưa cùng ngày, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy (PC47) Công an TP Cần Thơ thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét một căn nhà ở đường Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) và bắt quả tang Trần Văn Ô (Ô “mỏ nhọn”, 43 tuổi) tàng trữ trong nhà 720 gram ma túy đá.

Đối tượng Trần Văn Ô.

Khám xét nhà Ô, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 két sắt điện tử (nghi dùng để chứa ma túy đá), 3,7 triệu đồng tiền mặt, máy ảnh, máy quay phim… Khi đưa Ô cùng số tang vật nói trên về trụ sở công an, lực lượng công an đã phá két sắt điện tử kiểm tra và thu giữ trong các két sắt tổng cộng 720 gram ma túy đá… Thông tin cho biết, việc bắt Ô là theo chuyên án do PC47 Công an TP Cần Thơ xác lập từ trước.

Trước đó, 17 giờ 30 phút chiều 23-6, tại bến xe khách Cần Thơ (đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều), trinh sát của PC47 Công an TP Cần Thơ bắt quả tang Nguyễn Minh Thành (21 tuổi) và Phạm Trần Thúy Vi (15 tuổi) – cùng ngụ ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đang tàng trữ 7,2167 gram ma túy đá.

Đối tượng Ô và tang vật.



Làm việc với cơ quan Công an, Thành khai số ma túy nói trên nhận từ một người đàn ông tên Hùng ngụ ở phường An Bình, quận Ninh Kiều để đưa xuống Cà Mau. Thành đã nhận lời Hùng đưa số ma túy này đi Cà Mau nên rủ Vi đi chung. Trong lúc chờ đón xe đi Cà Mau, Hùng, Vi đã bị trinh sát PC47 bắt giữ cùng số ma túy. Từ đầu mối trên, PC47 thu thập thông tin, rà soát và triển khai các biện pháp nghiệp vụ từ đó xác định Trần Văn Ô là “đại lý” cung cấp ma túy đá.