Bắt đối tượng thứ 10 trong ổ nhóm Tý "điên" bảo kê ở Bến xe miền Đông

Dưới vỏ bọc là nhân viên Công ty Vận tải An Sinh, Tý "điên" cầm đầu một ổ nhóm lưu manh chuyên cưỡng đoạt tài sản, bảo kê, cho vay nặng lãi tại Bến xe miền Đông, TP Hồ Chí Minh. Khoảng tháng 3/2012, Tý "điên" nói với anh Vũ Hoàng Chi, nhân viên quản lý quầy vé 86 của Công ty Vận tải hành khách An Bình (Công ty An Bình), có xe dừng đỗ tại Bến xe miền Đông. Tý "điên" yêu cầu anh Chi nói với lãnh đạo Công ty An Bình phải chịu sự bảo kê của nhóm Tý "điên", nếu không sẽ cho đàn em gây gổ. Vừa nói dứt lời, Tý "điên" cho 7 - 8 đàn em vào quậy phá, gây gổ, hành hung anh Chi và nhân viên bán vé quầy 86.

Tý “điên”.



Do lo sợ bị ổ nhóm của Tý "điên" hành hung, lãnh đạo Công ty An Bình phải gặp Tý "điên" để thương lượng và đồng ý mỗi tháng nộp cho Nguyễn Tăng Tiến (đàn em của Tý "điên") 7 triệu đồng. Cho đến khi vụ việc bị phát hiện, Nguyễn Tăng Tiến đã nhận của nhân viên phòng vé 86 Công an An Bình 90 triệu đồng.

Điều đáng nói trong vụ án này là băng nhóm Tý "điên" đã hoạt động theo kiểu "xã hội đen" tại Bến xe miền Đông trong một thời gian dài, gây bức xúc, hoang mang trong dư luận.

Việc hành hung ông Lợi xảy ra từ năm 2010, gia đình ông đã có đơn tố cáo, nhưng chỉ nhận được câu trả lời thiếu trách nhiệm từ cơ quan chức năng là "không có căn cứ". Chỉ đến khi Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ và Cảnh sát cơ động bất ngờ bắt giữ Tý "điên" và đồng bọn, thì hành vi phạm tội của băng nhóm tội phạm này mới được vạch trần.



Theo Đào Minh Khoa (CAND)