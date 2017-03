Bắt đối tượng thực hiện hàng chục vụ trộm tại bệnh viện

Ngày 5/11, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tài (SN 1982, ngụ xã Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”. Lợi dụng sơ hở của những người đi thăm bệnh nhân tại bệnh viện, tên Tài đã rình rập, sau đó ra tay trộm cắp tài sản rồi tẩu thoát.



Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 26/10, Tài lẻn vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để “rình mồi”. Sau khi thấy những người đi chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện này ngủ say, tên Tài đã dùng chiếc cần câu tự chế, làm bằng chiếc nắp bình nước khoáng được dán băng keo dính 2 mặt, rồi “câu” của chị Nguyễn Thị Thắm (ngụ khu phố Đông Tư, thị trấn Lái Thiêu, Thuận An) 1 ĐTDĐ.



Sau đó tên Tài quay sang chỗ chị Nguyễn Thị Sơn đang ngủ, “câu” luôn chiếc điện thoại của nạn nhân rồi nhanh chóng đi chỗ khác. Sáng tỉnh dậy những nạn nhân này mới tả hỏa khi phát hiện ĐTDĐ và 1 số tài sản khác đã biển mất.



Chưa dừng lại ở đó, khoảng hơn 3h sáng, ngày 26/10, tên Tài tiếp tục tiến lại chỗ anh Nguyễn Văn Việt (ngụ khu phố Bình Hòa, thị trấn Lái Thiêu), dùng lưỡi dao lam rạch quần nạn nhân lấy 1 cái ví (bên trong có hơn 2 triệu đồng cùng 1 số giấy tờ khác). Tuy nhiên anh Việt đã phát hiện tri hô quần chúng, cùng bảo vệ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đuổi theo bắt gọn tên trộm giao cho Công an phường Hiệp Thành xử lý.



Khám xét trong người tên Nguyễn Văn Tài thấy, 1 ĐTDĐ, 2 cái bóp, 1 “cần câu” dính băng keo 2 mặt để “chôm” ĐTDĐ…



Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tài khai nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp tài sản. Đối tượng mà hắn dùng để ra tay là những người đi thăm và chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Theo đó, lợi dụng nạn nhân ngủ say vì mệt mỏi cả ngày chăm sóc cho bệnh nhân, hắn đã dùng “cần câu”, lưỡi dao lam…để “câu” và rạch quần để trộm.



Hiện vụ việc đang được Công an Bình Dương điều tra làm rõ.





