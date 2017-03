Bắt đối tượng thực hiện hàng loạt vụ cướp trên địa bàn

Chiều ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Côgn an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết: Công an quận đang thụ lý điều tra vụ án cướp tài sản hàng loạt trên địa bàn do đối tượng Bùi Đình Cường (SN 1991, trú thôn 4, xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương, Nghệ An) cầm đầu.

Qua đấu tranh ban đầu, Bùi Đình Cường cùng đồng bọn khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 7/2011 đến nay đã sử dụng xe máy thực hiện nhiều vụ cướp giật nữ trang và tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng.



Trong đó, vào giữa tháng 7 đến tháng 8/2011, nhóm của Cường đã thực hiện vụ nhiều vụ cướp giật dây chuyền của những phụ nữ đi đường tại các đường Lê Duẩn (gần công viên 29/3), Ngô Quyền (gần cầu Sông Hàn), Triệu Nữ Vương, Núi Thành (gần cầu Trần Thị Lý), Nguyễn Hữu Thọ, 30/4…



Theo thông báo của Công an quận Thanh Khê, để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và tìm tung tích người bị hại, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê thông báo ai là nạn nhân của những vụ cướp dây chuyền và tài sản kể trên đến Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Thanh Khê để trình báo và nhận lại tài sản bị mất.



Theo Công Bính (Dân trí)