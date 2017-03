Bắt đối tượng trộm cắp có 5 tiền sự

(PLO) - Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thành Tuấn, 21 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam về tội trộm cắp tài sản.