Bắt đối tượng trộm cắp phụ tùng ô tô

4h ngày 26-9, tổ công tác Công an phường Quảng An làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo An ninh trật tự địa bàn, khi qua khu vực ngõ 12 đường Đặng Thai Mai, phát hiện Quý và Thế đang ôm một bao tải có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong bao tải có 4 cần gạt nước ô tô, 3 ốp-la-giăng xe ô tô Honda Civic. Khai thác “nóng” các đối tượng, chúng nhận vừa trèo tường đột nhập vào 2 nhà dân ở đường Đặng Thai Mai và khu biệt thự Tây Hồ “vặt” 4 chiếc cần gạt nước, cậy 3 ốp-la-giăng xe ô tô. Đang lang thang tìm “hàng”, các đối tượng đã bị Công an phường Quảng An phát hiện, bắt giữ. Theo chỉ huy Công an phường Quảng An, Quý và Thế đều là đối tượng sống lang thang ở Hà Nội lâu nay, để có tiền ăn tiêu, chúng thường đi trộm cắp đêm.

Cùng ngày, Công an phường Quảng An cùng bắt giữ đối tượng truy nã Đỗ Văn Bính (SN 1986), hộ khẩu thường trú tại Lục Ngạn, Bắc Giang, đối tượng có Lệnh truy nã số 07 ngày 22-6-2007 của Công an phường Bến Cát, tỉnh Bình Dương về tội cố ý gây thương tích.

Theo Quang Tấn (ANTĐ)