Bắt đối tượng trốn lệnh truy nã 22 năm

Lê Văn Nam bị bắt sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản.



Theo hồ sơ, năm 1993, Nam (nguyên Phó Trưởng Phòng đào tạo – dạy nghề, Trung Tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước, quê xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang làm giáo viên ở xã Hùng Tiến, tham gia trộm cắp tài sản rồi bỏ trốn nên bị Công an tỉnh Nghệ An ra lệnh truy nã toàn quốc. Tuy nhiên, Nam trốn vào tỉnh sông Bé (nay là Bình Phước) khai man lí lịch rồi làm giả hồ sơ, xin làm giáo viên. Nam từng làm giáo viên giảng dạy tại nhiều trường ở tỉnh Bình Phước rồi lên làm Trưởng Phòng đào tạo – dạy nghề, Trung Tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước. Sau đó, Nam bị kỷ luật. Khi Nam bị Công an thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) và Phòng PC52, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ thì Nam đang làm Phó Trưởng Phòng đào tạo – dạy nghề, Trung Tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước.

Cùng bị bắt với Nam đợt này còn có Trần Mạnh Dương (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tân Lộc Thành, quê tỉnh Bạc Liêu) bị Công an TP Vinh truy nã về tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Mặc dù mới tốt nghiệp lớp 5, nhưng trong vòng một năm (từ 2010 đến 2011) Dương đã ra TP Vinh lập công ty rồi xuất bán hóa đơn, chứng từ gây thất thoát cho nhà nước hơn 3,2 tỉ đồng tiền thuế. Thời gian qua, Dương sống chui nhủi ở TP HCM, thay tên, đổi họ để trốn lệnh truy nã.

Phòng Cảnh sát truy nã (PC52, Công an tỉnh Nghệ An) đã bắt và dẫn giải 6 đối tượng đang trốn truy nã ở TP. HCM và các tỉnh phía Nam về Nghệ An.



Ngoài ra, bị bắt dẫn giải về Nghệ An còn có Nguyễn Đình Bình (quê xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An), Lê Thị Thủy và Trương Thị Loan (cùng trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Trần Minh Đương (quê Rạch Giá, Kiên Giang), Võ Hữu Hùng (trú xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cùng trốn truy nã tại TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Cùng ngày, Trung tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã tặng hoa, chúc mừng, biểu dương và thưởng nóng 5 triệu đồng cho ban chuyên án thuộc Phòng PC52, Công an Nghệ An đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ thành công 6 đối tượng và di lý về Nghệ An an toàn.