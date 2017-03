Bắt đối tượng trong đường dây làm giả giấy phép lái xe

Trước đó, Hạnh bị bắt khi vừa nhận 12 giấy phép lái xe loại mới, hạng A1 và đang trên đường đi giao hàng thì bị bắt trên địa bàn phường Bình An (thị xã Dĩ An).

Theo tài liệu điều tra, trước đó, trên đường tuần tra, công an phường Bình An (thị xã Dĩ An) phát hiện Hạnh chạy xe máy dáng vẻ khả nghi tại khu phố Nội Hóa, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trong cốp xe máy của Hạnh có 12 giấy phép lái xe loại mới hạng A1 có dấu hiệu làm giả nên mời công an làm việc.

Tại công an, Hạnh khai nhận toàn bộ 12 giấy phép lái xe trên đều là giả do chính bản thân Hạnh đặt một đối tượng (chưa rõ thân nhân, lai lịch) làm. Trước đó, Hạnh đã nhờ đối tượng này làm giấy phép lái xe hạng C cho mình với giá 700 ngàn đồng mà không cần thi.

Những giấy phép lái xe giả được làm rất tinh vi.

Sau thời gian làm được bằng, thấy kiếm lợi dễ nên khi đối tượng làm giả bằng lái xe nói sẽ chi hoa hồng cho Hạnh nên Hạnh đã đi mời những ai có nhu cầu làm bằng lái xe ô tô với gia 700 ngàn đồng/giấy.

Khi liên hệ được khách, Hạnh thu với giá mỗi giấy phép lái xe hạng A1 họ 800 ngàn đồng. Sau khi nhận tiền, hình và những giấy tờ liên quan, Hạnh gặp đối tượng lạ mặt để làm. Nhận 12 giấy phép lái xe giả hoàn thành tại khu vực ngã 3 Tân Vạn, Hạnh đang trên đường đi “giao hàng” thì bị công an bắt giữ.

Qua giám định, công an xác định 12 giấy phép trên là giả nên đã ra quyết định khởi tố đối tượng này, đồng thời truy bắt đối tượng làm giả những giấy phép lái xe trên.

N.ĐỨC