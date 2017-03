Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 7/7, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) cho biết, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông vừa phối hợp với Công an nước bạn Lào và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y bắt giữ đối tượng Phạm Trung Hà (36 tuổi, trú xã Đắk NDrót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) sau 5 năm y lẩn trốn trên đất Lào. Đối tượng Phạm Trung Hà bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phát lệnh truy nã đặc biệt từ tháng 12/2008 về tội giết người.

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, ngày 26/8/2008, Phạm Trung Hà cùng đồng bọn đã chém chết anh Triệu Sinh Quý, trú cùng xã Đắk NDrót. Sau khi gây án, Hà đã bỏ trốn sang thị xã Pak Xan, tỉnh Pô Ly Khăm Xay (Lào) sinh sống. Để tránh bị phát hiện, Hà thay đổi địa chỉ chỗ ở liên tục; thay tên đổi họ và kết hôn với một phụ nữ Việt (quê Hải Dương đang làm ăn sinh sống trên đất Lào), có với nhau một đứa con…

Hiện, đối tượng Phạm Trung Hà đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông di lý về Đắk Nông để tiếp tục điều tra làm rõ.





Theo N.H.Khôi (CAND)