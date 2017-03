Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu 32 kg heroin

(PLO) - Chiều tối qua (14/2), cơ quan an ninh điều tra công an Nghệ An cho biết sau hơn 1 tháng điều tra, cơ quan điều tra công an TP Vinh đã bắt được 3 đối tượng bị truy nã vận chuyển ma túy, thu giữ 32 bánh heroin.