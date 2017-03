Bắt đối tượng truy nã khi đang khoác áo bệnh nhân

Sáng ngày 12-12, Thượng tá Lê Hữu Hoa – Trưởng Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan Công an vừa tiến hành bắt và di lý đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thanh (SN 1964, trú thôn Đông Yên, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) theo quyết định truy nã của cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam. Đối tượng Thanh bị truy nã vì tội mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh tại cơ quan Công an Trước đó, vào tháng 10-2014, Nguyễn Thị Thanh đã dùng nơi kinh doanh nhà nghỉ của mình tại thôn Đông Yên làm điểm giao dịch mua bán vật liệu nổ. Trong một lần thực hiện hành vi mua bán thuốc nổ, kíp nổ tại nhà nghỉ nói trên, 2 đồng phạm của Thanh đã bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ cùng tang vật hơn 148kg thuốc nổ, hơn 3.300 kíp nổ các loại cùng nhiều mét dây cháy chậm. Vào thời điểm 2 đồng phạm bị bắt, Thanh không có mặt tại nhà nghỉ và sau đó Thanh bỏ trốn ra tỉnh Thừa Thiên - Huế dưới vỏ bọc là bệnh nhân đang đi chữa bệnh. Sau khi nhận thông tin yêu cầu phối hợp truy bắt đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thanh từ Công an Quảng Nam, cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã cử các mũi trinh sát tổ chức xác minh, sàng lọc và bắt giữ Nguyễn Thị Thanh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Phước Vĩnh (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Theo K.Thái-C.Bính (Dân trí)