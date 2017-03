Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn trong... trại cai nghiện

Đêm 7/9, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt đối tượng truy nã Nguyễn Đại Việt (24 tuổi) quê ở xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đây là đối tượng truy nã bị cơ quan CSĐT Công an huyện Minh Hóa truy nã vì đã có hành vi trộm cắp tài sản.



Vào giữa tháng 3/2012, Việt và đồng bọn đã vào Trường THPT Minh Hóa (Quảng Bình) thực hiện hành vi trộm cắp số tiền 3 triệu đồng của một giáo viên trong trường. Sau khi lấy cắp, Việt cùng đồng bọn trốn về Đồng Hới - Quảng Bình tiêu xài và mua ma túy để sử dụng.



Sau khi tiêu xài hết số tiền trên, để trốn tránh sự truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Minh Hóa, Việt đã bỏ trốn vào ẩn náu tại trại cai nghiện ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, Việt đã bị Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt theo quyết định truy nã ngày 16/8/2012 của Công an huyện Minh Hóa, Quảng Bình





Theo Ánh Hồng - Sỹ Quý (CAND)