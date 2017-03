Bắt đối tượng truy nã lừa đảo 30 tỷ đồng

Sáng 26/10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Thanh Hóa) do Thiếu tá Lê Mạnh Hùng làm tổ trưởng đã bắt và di lý đối tượng Đoàn Quốc Huy, 42 tuổi, ở phố Đông Lân 2, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa là đối tượng truy nã đặc biệt từ tỉnh Gia Lai về Công an tỉnh Thanh Hóa…

Đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi vay nợ trên 30 tỷ đồng của nhiều người trên địa bàn Thanh Hóa, không có khả năng thanh toán, Đoàn Quốc Huy đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Sau một thời gian lẩn trốn, Huy đã bị lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.



Theo Thái Thanh (CAND)