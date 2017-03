Bắt đối tượng vận chuyển 2.000 gói thuốc lá lậu

(PLO)- Chiều 18-12, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết trưa cùng ngày Công an huyện Vị Thủy (Hậu Giang) đã phối hợp với lực lượng của PC46 Công an tỉnh Hậu Giang bắt quả tang Phùng Văn Trung (33 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) vận chuyển 2.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu Hero và Jet. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vị Thủy xác minh, điều tra làm rõ.