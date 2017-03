Bắt đối tượng vận chuyển gần 5 tấn pháo

Đối tượng Nguyễn Đức Cường cùng số pháo lậu

Vào lúc 6h30 ngày 1-6, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên QL 1A đoạn km 68 thuộc địa bàn thị trấn Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lạng Sơn trong đó có đồng chí Nguyễn Thế Anh phát hiện chiếc xe ôtô tải BKS: 98K-4537 do lái xe là Ngô Xuân Cẩm, SN 1960, HKTT tại Phố Thắng, thị trấn Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang điều khiển đang chạy hướng từ Lạng Sơn về Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra thùng xe ôtô, tổ công tác phát hiện một số lượng lớn bao tải chứa hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa...

Trong lúc tổ công tác đang tiến hành mở số hàng trên để kiểm tra thì bất ngờ Nguyễn Đức Cường, SN 1973, trú tại xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đang ngồi ở ghế phụ nhảy xuống đường bỏ chạy. Ngay lập tức, đồng chí Nguyễn Thế Anh đuổi theo, đồng thời dùng súng bắn cảnh cáo yêu cầu Nguyễn Đức Cường dừng lại nhưng đối tượng vẫn ngoan cố bỏ chạy và nhảy xuống dòng sông Thương hòng tẩu thoát.

Cùng lúc đó, các đồng chí trong tổ công tác của Phòng CSGT - Công an Lạng Sơn đã đến tiếp ứng cùng Nguyễn Thế Anh đuổi bắt đối tượng. Sau gần 1h đồng hồ rượt đuổi giữa dòng sông Thương, với sự giúp sức nhiệt tình của nhân dân, các đồng chí trong tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng. Ngay sau đó, chiếc xe tải chở số hàng nói trên cùng đối tượng Nguyễn Đức Cường và lái xe Ngô Xuân Cẩm được đưa về Công an tỉnh Lạng Sơn để làm rõ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Cường đã thừa nhận là người vận chuyển và áp tải số hàng không có hóa đơn chứng từ trên. Đồng thời, Cường cũng cho biết, số hàng gồm 75 bao tải lớn chứa gần 5 tấn pháo các loại.

Trước đó, qua một số mối quan hệ xã hội, Nguyễn Đức Cường đã nhận áp tải số lượng pháo nói trên gồm các loại pháo hoa giàn nổ, pháo lựu đạn… từ biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn về Bắc Giang cho một người không rõ tên địa chỉ để lấy 3 triệu tiền công. Sau đó Cường đã thuê xe của anh Cẩm vận chuyển số pháo trên về Bắc Giang với giá 1,5 triệu đồng. Đang trên đường vận chuyển “hàng”, Cường bị lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ. Được biết, Cường là đối tượng không nghề nghiệp chuyên vận chuyển hàng lậu thuê. Lái xe, đồng thời là chủ xe Ngô Xuân Cẩm cho biết, do không biết là hàng cấm nên đã nhận chở thuê cho Nguyễn Đức Cường.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, đây là vụ buôn bán, vận chuyển số lượng pháo lớn nhất qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ trước tới nay. Chiều 3-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã chuyển hồ sơ ban đầu, tang vật vụ án cùng đối tượng Nguyễn Đức Cường đến Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thủy Quyên - Minh Anh (ANTĐ)