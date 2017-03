Bắt Đông “heo”, giang hồ mới nổi tại BV Phạm Ngọc Thạch

Đã đưa Nguyễn Tấn Đông (Đông “heo”, sống lang thang tại TP.HCM) vào cơ sở giáo dục do có hành vi bốn lần đánh người trước cổng BV Phạm Ngọc Thạch (quận 5). Theo hồ sơ của công an, Đông đã từng hai lần bị đưa vào cơ sở giáo dục và bảy tiền án về nhiều tội như trộm cắp, cướp giật tài sản, môi giới mại dâm, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn khỏi nơi giam giữ. Hành vi của Đông lần này có liên quan đến hoạt động bảo kê trước cổng BV Phạm Ngọc Thạch nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguyễn Tấn Đông. (Ảnh do công an cung cấp)

Trước đó, vào tháng 8-2012, Đội 2 PC45 đã đồng loạt bắt giữ băng nhóm giang hồ chuyên dùng vũ lực trấn lột người bán hàng rong cũng như thân nhân, bệnh nhân trước và trong khuôn viên BV Phạm Ngọc Thạch. Băng nhóm này do Nguyễn Kim Của (ngụ quận Bình Tân) cầm đầu, cùng với một số đàn em có “số má” là Huỳnh Như (tự Bé Đen, con nuôi của Của), Vương Sỹ Hùng. Nhóm Của hoành hành, tác oai tác quái trong một thời gian dài, thường xuyên hành hung, đánh đập những người bán hàng rong trước cổng bệnh viện buộc phải đóng tiền bảo kê. Ngoài ra, Của và đồng bọn còn khống chế cả bác sĩ, thân nhân và người bệnh ngay trong khuôn viên bệnh viện và không ai dám tố cáo vì băng nhóm này rất manh động, nguy hiểm. Sau khi công an bắt giữ Của và đồng bọn, Đông “heo” tự nhận là anh em với Của và tuyên bố thay Của cai quản khu vực. Đông hành hung, đánh đuổi những người bán hàng rong, chạy xe ôm và đưa con gái ra bán bánh bao trước cổng bệnh viện tạo thế độc quyền. Từ khi có sự xuất hiện của Đông “heo” tình hình an ninh trật tự tại khu vực BV Phạm Ngọc Thạch tiếp tục trở nên bất ổn, do đó các trinh sát Đội 2 PC45 vào cuộc và tiến hành bắt giữ Đông.

TUYẾT KHUÊ