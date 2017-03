Bắt Đồng ‘lầy’ - đối tượng cộm cán trốn truy nã

(PLO)- Sáng 21-1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với Cục Truy nã tội phạm (Bộ Công an) bắt giữ Nguyễn Văn Đồng (38 tuổi, trú xóm 9, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Bình Dương.