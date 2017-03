Bắt đứa cháu trộm của cậu ruột gần 600 triệu đồng

Ngày 1/3 công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã bàn giao đối tượng Hoàng Văn Tình (SN 1996, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cùng tang vật cho phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bình Dương để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu Tình đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.







Đối tượng Hoàng Văn Tình tại cơ quan công an



Theo L.A (ANTĐ)



Theo điều tra, ngày 25/2 vợ chồng ông Lê Cảnh Thục (SN 1975, ngụ xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đi công việc. Đến ngày 26/2 trở về thì tá hỏa phát hện số tiền hơn 580 triệu đồng cất giữ trong nhà đã bị mất nên trình báo cơ quan công an địa phương. Đồng thời vụ việc cũng được các hiệp sĩ thuộc câu lạc bộ phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi vào cuộc hỗ trợ.Ngay từ giai đoạn điều tra ban đầu về vụ trộm, lực lượng cơ quan chức năng tình nghi cháu ruột gọi ông Thục bằng cậu ruột, là nghi can thực hiện vụ trộm. Được biết đầu tháng 2/2013 Tình từ quê vào Bình Dương phụ giúp ga đình ông Thục buôn bá. Thời điểm xảy ra vụ trộm Tình có ở nhà và sau đó có hành động nghi vấn.Khi bị mời về cơ quan công an, ban đầu tình quanh co, chối bỏ, khẳng định mình không biết gì. nhưng qua đấu tranh nhiều giờ liền, cuối cùng Tình đã cúi đầu xin khai nhận.Theo Tình khai, do phụ giúp cậu ruột buôn bán nên để ý biết nơi ông Thục cất giấu tiền bạc. Ngày 25/2 lợi dụng không có ai ở nhà nên đã trộm hơn 580 triệu đồng rồi mang đ cất giấu bằng cách chôn ở bãi đất trống thuộc phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngay sau khi bắt giữ Tình, cơ quan chức năng đã thu giữ được số tiền tang vật trên.