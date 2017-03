Bắt được hung thủ vùi xác người

Đó là Nguyễn Văn Việt (SN 1979, trú xã Hà Bắc, huyện Hà Trung). Việt chính là thủ phạm dùng đá đập chết nạn nhân rồi mang xác đi phi tang cách đây hai tháng về trước.

Hung thủ Nguyễn Văn Việt.

Vào tối ngày 14.2, Trực ban Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh nhận được tin báo: Vào lúc 16h cùng ngày, vợ chồng ông Lê Phú Liêm, bà Trịnh Thị Hoa, trú khu phố 7, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn trong lúc đi cuốc đất trồng rau đã phát hiện thấy một xác chết chưa xác định được giới tính đang trong thời kỳ phân hủy. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh xuống hiện trường phối hợp cùng Công an thị xã Bỉm Sơn tổ chức khám nghiệm tử thi, kiểm tra hiện trường.

Quá trình khám nghiệm cho thấy, xác chết giới tính nam, ở vùng đỉnh hộp sọ và xương gò má của nạn nhân bị vỡ. Nạn nhân bị vùi xác trong tình trạng lõa thể. Cũng tại hiện trường, lực lượng công an còn thu được 1 chiếc sim điện thoại di động. Đến chiều tối 15.2, lực lượng công an xác định được nạn nhân là anh Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1994, trú xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn) mất tích cách đây 2 tháng cùng 1 chiếc xe máy biển kiểm soát 36G1-05446.

Chiều tối 16.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh truy tìm chính xác hung thủ gây ra cái chết đối với anh Nguyễn Hồng Sơn là Nguyễn Văn Việt (bạn của anh Sơn). Việt nghiện ma túy nặng và thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Việt khai rằng: Vào chiều ngày 5.12.2012, thủ phạm mượn chiếc xe máy biển kiểm soát 36G1-05446 của nạn nhân rồi mang đi “cắm” tại một hiệu cầm đồ ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn lấy 2 triệu đồng mua ma túy hút hít.

Đến ngày 7.12.2012, anh Sơn tìm gặp Việt để lấy lại chiếc xe Việt mượn. Anh Sơn không ngờ được Việt có âm mưu giết chết mình nên cùng đi ra khu đất thuộc hiện trường nêu trên. Tại đây, Việt bất ngờ dùng đá đập vỡ đầu anh Sơn, nhận thấy nạn nhân đã chết hẳn, Việt lột quần áo của Sơn lấy giấy tờ xe và kéo xác nạn nhân đi vùi sâu xuống đất nhằm phi tang. Ngày 8.12.2012, Việt đã mang đăng ký xe máy của anh Sơn đến hiệu cầm đồ lấy tiếp 10 triệu đồng mua ma túy sử dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu được chiếc xe máy tang vật của vụ án.

Theo Linh Nhi (Lao Động)