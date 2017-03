Bắt được “ma nhớt” ở Long An

Ngày 28-4, Công an thị xã Tân An đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng nghi can là “ma nhớt” sang cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An để tiếp tục làm rõ. Đó là Trịnh Hoàng Phúc (18 tuổi, ngụ xã Nhơn Thạnh Trung). Phúc bị bắt quả tang khi đang chui vào nhà chị L.T.M (ngụ cùng xã), rạch mùng lấy trộm sợi dây chuyền, hai chiếc nhẫn của chị. Hành vi của Phúc tương tự như các vụ trộm do “ma nhớt” gây ra trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Long An.

Nửa đêm “ma nhớt” vào nhà

Tính từ đầu năm 2009 đến nay, tại các huyện Tân Trụ, Châu Thành, Đức Huệ, Tân An... có gần 20 vụ trộm đêm với thủ đoạn tương tự: kẻ trộm chỉ mặc quần đùi, người trét đầy nhọ nồi và dầu nhớt, nửa đêm đột nhập vào nhà, rạch mùng “khổ chủ” lấy tài sản rồi biến mất. Dân địa phương gọi loại trộm đó là “ma nhớt”.

Bà L.T.S (ngụ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ) nhớ lại: “Lúc đó gần 1 giờ sáng (ngày 19-2), tôi đang ngủ lơ mơ thì nghe tiếng động mạnh ở phía đầu giường. Vừa mở mắt ra tôi nhìn thấy một người mặt mày đen nhẻm thò tay giật mạnh sợi dây chuyền tôi đang đeo trên cổ. Tôi chưa kịp tri hô thì “con ma” lấy luôn chiếc điện thoại di động rồi biến mất trong đêm tối”.

Rạng sáng 2-2, chị D.T.K.L (ngụ xã Nhựt Chánh, Bến Lức) đang ngủ trong phòng thì kẻ trộm cạy chốt cửa, rạch mùng rồi dùng kéo cắt bộ vòng simen vàng chị đeo trên tay. Trước khi tẩu thoát, kẻ trộm còn lấy thêm bình sạc điện. Trước đó, chị L. có nghe đồn về “ma nhớt”. bây giờ thấy “ma” sờ sờ trước mặt, chị sợ quá nên không dám lên tiếng...

Tiếp đó, chị T.T.Q (ngụ xã Dương Xuân Hội, Châu Thành) bị giật sợi dây chuyền năm chỉ vàng trong lúc nằm ngủ. Con “ma nhớt” còn cướp điện thoại di động để dưới gối và máy quay phim trên bàn rồi mới tẩu thoát.

Nhân bản “ma nhớt”

Khoảng năm 2005, ở Long An xảy ra nhiều vụ trộm mà thủ phạm chuyên bôi nhớt vào người, nửa đêm vào nhà, rạch mùng trộm tài sản. Khi trinh sát đang xác minh thì “ma nhớt” tự chui vào rọ. Đó là Nguyễn Văn Tèo (33 tuổi, ở huyện Châu Thành). Tèo theo dõi một đôi vợ chồng trẻ, biết ông chồng thường đi nhậu về khuya nên vào nhà, rạch mùng định lấy dây chuyền. Nhưng khi nhìn thấy cô vợ nằm ngủ khoe sắc xuân phơi phới, Tèo cầm lòng không đặng bèn dùng tay sờ soạng khắp người. Cô vợ giật mình, tri hô, Tèo liền nhảy vọt ra ngoài thì đúng lúc người chồng vừa về tới cửa. Tèo bị bắt và khai đã làm “ma nhớt” bảy năm, thực hiện trót lọt gần 70 vụ trộm. Vào trại giam hơn một tháng, Tèo bị đau ruột thừa. Lợi dụng lúc quản giáo sơ hở khi chuyển viện, Tèo bơi qua sông trốn trại. Tèo trốn lên khu vực biên giới Tây Ninh, tiếp tục làm “ma nhớt” cho đến khi bị Công an tỉnh Tây Ninh tóm cổ sau một vụ trộm xe máy.

Đến nay, Tèo vẫn đang thụ án ở trại giam Mộc Hóa. Khi xảy ra liên tục các vụ “ma nhớt”, các điều tra viên nghi ngờ Tèo trốn trại nên vào tận trại giam kiểm tra, vẫn thấy Tèo sờ sờ trong đó. Như vậy bên ngoài có nhiều “ma nhớt” theo phiên bản của Tèo.

Ban ngày câu cá để dọ thám

Theo các trinh sát hình sự thì ban ngày kẻ trộm giả làm người đi câu cá để quan sát nhà nào sơ hở hay có đàn bà, con gái ở nhà một mình. Tối đến kẻ trộm đạp xe đến gần mục tiêu, quẳng xe vào lùm bụi cất giấu rồi hóa trang thành “ma nhớt” để đột nhập. Kẻ trộm bôi nhớt vào người là nhằm dễ dàng vùng vẫy chạy thoát khi bị phát hiện, vây bắt.

Không chỉ ở Long An, “ma nhớt” còn xuất hiện ở Tây Ninh. Vào ngày 31-3, Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã bắt giữ hai “ma nhớt” chuyên rạch mùng cướp dây chuyền là Lê Văn Ngơ, Nguyễn Văn Chính (cùng ngụ xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu). Trước đó, Ngơ, Chính bị Công an xã Lộc Hưng bắt quả tang trộm gà. Qua điều tra, cả hai khai nhận thêm đã làm “ma nhớt” gây ra mười vụ rạch mùng trộm tài sản.

Sau khi Ngơ và Chính bị bắt, tại các huyện Bến Cầu, Châu Thành, Trảng Bàng vẫn xảy ra một số vụ trộm bôi dầu hoặc nhớt lên người rồi lẻn vào nhà dân rạch mùng, bấm dây chuyền.

Vụ gần đây nhất, chị N.T.V (ngụ xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, Tây Ninh) vừa đến công an trình báo lúc chị đang nằm ngủ bỗng ai đó thò tay giật mất sợi dây chuyền. Khi bật đèn, chị V. phát hiện một vết rạch xuyên qua mùng, còn “ma nhớt” đã mất dạng.