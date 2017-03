Bắt được nghi can trong vụ chặt xác thả xác trôi sông

Đại diện Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Trung tá Vũ Văn Thành - Đội phó đội điều tra tổng hợp Công an huyện Lục Ngạn cho hay bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện đối tượng Đỗ Văn Năm (67 tuổi), cùng quê với nạn nhân, đồng thời là chú (chồng của cô) nạn nhân có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã đưa về cơ quan chức năng để làm việc.



Con suối nơi phát hiện thi thể anh Đ

Tại đây nghi can Năm khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết trước đó nghi can này từng có tiền án về tội làm giả con dấu. Các phần thi thể còn lại của nạn nhân NVĐ đã được tìm thấy ở khu vực ruộng cạnh nhà nghi can.

Trước đó, ngày 26-9, tại thôn Nam Điện, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), người dân đã phát hiện nhiều phần thi thể người đang nổi trên mặt nước dưới suối Nam Điện. Nạn nhân được xác định là anh NVĐ, trú thôn Nam Điện, xã Nam Dương. Nạn nhân đã mất tích cách đó ít hôm. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ vụ án.