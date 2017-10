Bắt được nghi phạm rạch đùi nhiều phụ nữ

Chiều 18-10, trao đổi với PV báo Pháp luật TP.HCM, Đại tá Thái Thị Mỹ Trang – Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết Công an huyện Lấp Vò đã bắt khẩn cấp Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ ở tỉnh An Giang). Đây là nghi phạm dùng hung khí rạch đùi một số phụ nữ trên địa bàn huyện thời gian vừa qua.

"Bước đầu làm việc với cơ quan công an, người này thừa nhận đã gây ra các vụ rạch đùi phụ nữ trên địa bàn huyện Lấp Vò”.



Công an lấy lời khai nghi phạm Tuấn Anh (ảnh CTV. CA)

Cũng theo Đại tá Thái Thị Mỹ Trang, công an đã khởi tố vụ án gây thương tích và hiện đang tạm giữ hình nghi phạm Tuấn Anh để củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc.

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, thời gian thời gian gần đây trên địa bàn huyện Lấp Vò có nhiều phụ nữ bị kẻ xấu tiếp cận dùng dao lam rạch đùi khi đi một mình trên các đoạn đường vắng.

Những vụ việc này gây hoang mang trong nhân dân và công an huyện Lấp Vò đã triển khai lực lượng vào cuộc điều tra.