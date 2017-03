Bắt đường dây “điều đào” ở trung tâm Sài Gòn

Ngày 8-4, Công an quận 1 (TP.HCM) đã tạm giữ ba nghi can trong đường dây môi giới mại dâm do Bùi Xuân Toàn (50 tuổi, ngụ phường 4, quận 4) cầm đầu .



Theo đó, vào 0 giờ 30 phút ngày 7-4, Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 khi kiểm tra một khách sạn ở phường Bến Thành, quận 1 thì phát hiện, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm.



Các nghi can đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra gồm Tùng, Quang, Toàn (từ trái qua)

Qua truy xét, lực lượng chức năng triệu tập Trần Đình Tùng (24 tuổi, lễ tân khách sạn). Tùng khai nhận khi khách có nhu cầu mua dâm thì Tùng sẽ liên hệ với Bùi Xuân Toàn để điều các cô gái bán dâm đến với giá 1 triệu đồng/lần.



Trong đó, Tùng hưởng lợi 500.000 đồng, rồi tự nguyện chia cho hai bảo vệ khách sạn mỗi người 100.000 đồng. Riêng Võ Minh Quang khai chở gái đi bán dâm dưới sự điều động, quản lý của Bùi Xuân Toàn và nhận tiền công là 200.000 đồng/ngày. Các cô gái chỉ được nhận 250.000 đồng.