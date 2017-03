Bắt đường dây ma túy trong phòng trọ

Băng nhóm này do Trương Đức Tính (Gò Vấp, TP.HCM) và Nguyễn Văn Bước (quê An Giang) cầm đầu. Đêm 6-2, phát hiện Tính chạy xe máy đến khu dân cư thuộc phường Thuận Giao (thị xã Thuận An), đi vào phòng trọ của Nguyễn Văn Bước với nhiều biểu hiện nghi vấn, công an đã ập vào kiểm tra. Tại đây công an bắt quả tang Tính và Bước cùng bảy người khác (có ba nữ) đang chia lẻ một số lượng lớn ma túy. Qua khám xét, công an thu giữ được gần 100 viên ma túy tổng hợp màu xanh, nhiều cục màu trắng nghi là heroin, nhiều túi nylon có chứa chất tinh thể nghi là ma túy đá, gần 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng và phân nhỏ ma túy…

NAM NGÂN