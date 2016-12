Bắt đường dây mua bán hóa đơn khống trên 1.000 tỉ đồng

Sáng 20-12, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Nguyễn Khánh Toàn xác nhận thông tin trên.

Theo đó, công an TP bắt giữ bốn đối tượng: Ngô Thị Mai (49 tuổi, trú tại khu đô thị Long Sơn, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; Mai là đối tượng cầm đầu); Hoàng Văn Việt (28 tuổi) và Nguyễn Thị Trang 27 tuổi (là vợ của Việt, ở đường Vạn Kiếp, phường Thượng Lý, quận Hồ Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Thị Phương (25 tuổi, ở đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân Hải Phòng).



Ngô Thị Mai, đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT trên 1.000 tỉ đồng

Trước đó, Phòng ANĐT, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện hoạt động, mua bán hóa đơn GTGT.

Qua công tác trinh sát, Phòng ANĐT đã xác minh được Ngô Thị Mai, sử dụng trụ sở của Công ty CP xuất nhập khẩu nhựa đường ASEAN (trụ sở tại 166 Hà Nội, thuộc tổ 5 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) do Hoàng Văn Tuấn (chồng của Mai) làm giám đốc, để tổ chức hoạt động mua bán hóa đơn GTGT. Mai sử dụng Việt, Trang, Phương làm trợ thủ giúp việc.

Mai đã thành lập và mua chức danh của bảy công ty gồm: Công ty TNHH Vận tải Xuân Phú; Công ty TNHH Thương mại Hùng Thắng; Công ty TNHH Đại Dũng; Công ty Sản xuất Thương mại và Dịch vụ ANC, Công ty TNHH Thương mại Vật tư Xây dựng Đức Hùng; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đức Bình, Công ty TNHH Xuân Hồng. Mai tiến hành phân công các đối tượng trong nhóm thực hiện các hoạt động mua bán hóa đơn GTGT...



Tang vật cơ quan công an thu giữ

Ngày 12-12, ban chuyên án đã có đủ cơ sở bắt, khám xét đối với bốn đối tượng trên. Cơ quan công an thực hiện khám xét tại nhà riêng của vợ chồng Mai tại thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương và nơi ở tại khu đô thị Long Sơn, cùng một số cơ sở khác. Ban chuyên án đã thu giữ tám máy tính, một laptop, bốn bộ dấu, 61 quyển hóa đơn GTGT, 800 triệu đồng, cùng nhiều hóa đơn, chứng từ của bảy công ty “ma” nêu trên.

Qua đấu tranh, cơ quan công an đã làm rõ: Từ năm 2009 cho đến nay, Mai trực tiếp thuê một số đối tượng làm giám đốc “ma” rồi cùng nhau thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Qua đó Mai đã xuất bán trên 2.000 tờ hóa đơn trái phép với số tiền ghi khống trên hóa đơn đến trên 1.000 tỉ đồng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án...