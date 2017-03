Bắt đường dây người mẫu bán dâm ngàn USD

Ngày 15-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can gồm: Lê Bảo Lộc (42 tuổi, ngụ quận 5), Nguyễn Thị Hải Yến (25 tuổi, tên thường gọi Châu Hải Yến), Lê Thị Diệu Hiền (23 tuổi, ngụ quận 3), Lê Thị Bảo Trân và Đặng Thị Ánh Đào về hành vi môi giới mại dâm. Trong đó, Lê Bảo Lộc được cho là nghi can cầm đầu đường dây môi giới mại dâm này. Trong tay Lộc nắm nhiều người mẫu chân dài tham gia bán dâm với giá hàng ngàn USD một lần.

Lộc tốt nghiệp ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM, được biết đến là đạo diễn trong lĩnh vực thời trang, đồng thời đào tạo người mẫu. Do có mối quan hệ với nhiều người mẫu nên Lộc đã tổ chức đường dây mại dâm cao cấp. Đồng thời, Lộc móc nối với Hải Yến, Diệu Hiền, Bảo Trân, Ánh Đào, cũng là những người mẫu cùng tổ chức môi giới mại dâm.

Người mẫu Diệu Hiền.

Trước thông tin về đường dây người mẫu bán dâm hàng ngàn USD, đội cảnh sát phòng ngừa tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người (Đội 5) thuộc Phòng PC45 đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau quá trình theo dõi, đến ngày 7-4, các trinh sát Đội 5 đã đồng loạt ập vào ba khách sạn hạng sang trên địa bàn quận 1 và huyện Bình Chánh. Tại đây các trinh sát đã bắt quả tang có nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Từ lời khai của những người này, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Lộc, Hải Yến, Diệu Hiền, Bảo Trân và Ánh Đào về hành vi môi giới.

Theo lời khai ban đầu của các chân dài, qua sự môi giới của các nghi can trên, các cô đến khách sạn để bán dâm cho khách. Lộc quy định tiền “đi khách” trung bình là 1.000 USD/lượt. Sau khi nhận tiền các chân dài, người mẫu phải chia cho Lộc 20% tiền môi giới.

Những ngày vừa qua, khi thông tin triệt phá đường dây mại dâm này chưa được tiết lộ, gia đình của hai người mẫu Hải Yến và Diệu Hiền tưởng con mình bị mất tích nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Cụ thể gia đình của người mẫu Châu Hải Yến (tên thật là Nguyễn Thị Hải Yến, quê Tiền Giang) đã đến Công an quận 4 và Công an phường Phú Thuận, quận 7 (nơi Yến cư ngụ) trình báo việc Yến “mất tích” từ ngày 7-4. Theo gia đình Yến cho biết chiều 7-4, Yến nhận được điện thoại của một người đàn ông tên Lâm kêu đi làm người mẫu chụp ảnh ở quận 4. Họ còn cung cấp khi đi Yến mặc bộ đầm bó màu nâu, đi xe SH biển số 59C2-108.52. Theo thông tin gia đình và bạn bè Yến cho biết thì Yến từng góp mặt trong một số bộ phim, tham gia chụp ảnh tự do và một số buổi trình diễn thời trang.

Còn đối với Diệu Hiền đang theo học một trường trung cấp dược trên địa bàn TP.HCM. Do có ngoại hình đẹp nên Hiền tham gia làm người mẫu cho các sự kiện. Vừa qua gia đình và bạn bè Hiền rất hốt hoảng khi bất ngờ cô “mất tích” từ chiều 7-4. Một người bạn cùng ở trọ với Hiền tại quận 3 cho biết vào chiều hôm đó Hiền thay đồ đẹp rồi nói đi chụp ảnh với một nhiếp ảnh gia và mất liên lạc luôn.

Được biết ông chủ đường dây Lê Bảo Lộc vốn có ít nhiều tên tuổi trong lĩnh vực đạo diễn thời trang, từng gây ấn tượng bởi một số chương trình thời trang như I love fashion, Sắc hoa phương Nam… Vào năm 2014, chuyên gia make up TAT mở lớp người mẫu, diễn viên của Công ty GK. Trong đó Lộc tham gia lớp này với vai trò giảng dạy, hướng dẫn cho các người mẫu mới bước chân vào nghề.

Hiện Phòng PC45 đang tiếp tục điều tra mở rộng về đường dây mại dâm cao cấp ngàn USD.