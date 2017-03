Bắt gã bảo vệ cùng đồng bọn trộm hàng loạt xe máy công nhân

Ngày 29/3, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ tài sản để lập hồ sơ xử lý. Đồng thời cơ quan điều tra cũng đang mở rộng chuyên án để truy bắt các tên đồng bọn có liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Hằng (25 tuổi); Lê Văn Hoàng (24 tuổi); Nguyễn Văn Thành (24 tuổi, cả 3 cùng quê huyện miền núi Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang); Nguyễn Ngọc Quyết (27 tuổi, quê Thái Bình); Nguyễn Thái Thuận (34 tuổi, ngụ quận 7) và Trần Đình Bảo (28 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh).

Đối tượng Nguyễn Văn Hằng

Trước đó, sau giờ tan ca tối ngày 23/3, các công nhân công ty VinaWood (sản xuất gỗ xuất khẩu) tại Khu chế Xuất Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức ra nhà xe lấy xe thì phát hiện 5 xe máy các loại không còn.

Lúc này tại cổng số 2 của công ty, nhân viên bảo vệ mục tiêu tại đây có hồ sơ xin việc tên Vũ Văn Sáng (SN 1990, quê Hậu Lộc, Thanh Hóa - do công ty dịch vụ bảo vệ A.N cung ứng cho công ty VinaWood) cũng đã biến mất.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo tổ bảo vệ cùng Ban giám đốc công ty và cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức.

Qua xác minh nhanh, đối tượng có tên Sáng vừa xin vào làm việc đúng 5 ngày và toàn bộ, lý lịch nhân thân của Sáng đều là giả mạo.

Một trong 2 chiếc xe máy bị trộm được Công an thu hồi.

Ban chỉ huy Công an quận Thủ Đức nhận định đây là băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp với thủ đoạn mới và đã lập chuyên án truy bắt do thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó trưởng Công an quận làm trưởng ban chuyên án.

Từ hình ảnh đối tượng, các trinh sát của Công an quận được rải khắp các địa bàn và vùng giáp ranh thị xã Thuận An, Dĩ An (tỉnh Bình Dương) để truy tìm hung thủ.

Ngày 26/3 lực lượng Công an phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hằng có đặc điểm giống tên Sáng đang trú ẩn trên địa bàn nên tiến hành kiểm tra.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, tên Hằng đã khai nhận y chính là đối tượng dùng hồ sơ giả làm bảo vệ tại công ty Vinawood và cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm 5 xe máy.

Ngay sau đó, lần lượt các đối tượng Hoàng, Thành, Quyết bị bắt giữ. Đồng thời 2 đối tượng Thuận và Bảo đứng đợi trước KCN Đồng An (TX Thuận An) để tiêu thụ xe liền bị các trinh sát ập đến bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, nhóm trộm nói trên khai nhận với thủ đoạn tương tự là dùng giấy tờ giả để xin vào KCN, KCX… làm bảo vệ rồi lợi dụng thời cơ thuận lợi, chúng đã thực hiện 5 vụ trộm tại KCN Việt Hương; Đồng An (TX Thuận An); một số công ty ở phường An Phú (TX Dĩ An) và KCX Linh Trung 2 để lấy 14 xe máy các loại.

Hiện đội cảnh đát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức mới chỉ thu hồi được 2 xe của các nạn nhân. Số còn lại chúng khai bán cho đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) tiêu thụ.

Công an quận Thủ Đức kêu gọi tên Tuấn sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng, ai chứa chấp bao che sẽ bị xử lý trước pháp luật.

Theo Vũ Lê (Dân trí)