Bắt gã trai chuyên 'giăng bẫy' phụ nữ đơn thân trên Zalo

Ngày 25-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Như Tùng (37 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, không nghề nghiệp nhưng muốn có nhiều tiền tiêu xài, Tùng đã lên mạng Zalo làm quen với nhiều phụ nữ đơn thân hoặc từng có gia đình rồi dùng những lời “đường mật” để tán tỉnh, sau đó hẹn gặp nhau đi chơi. Khi đi chơi, Tùng nêu lý do xe máy mình bị hỏng nên xin đi nhờ xe. Trên đường đi, Tùng sẽ dụ “con mồi” xuống xe mua đồ ăn rồi phóng xe tẩu thoát.



Nghi can Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: CTV.

Cuối tháng 11-2015, sau khoảng 20 ngày tán tỉnh qua mạng Zalo, Tùng hẹn chị H. (ngụ huyện Phú Giáo) đi xem ca nhạc tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Lúc này Tùng chọn điểm gặp nhau là tại cầu vượt Sóng Thần. Đến nơi, chị H. đưa xe máy của mình cho Tùng cầm lái. Khi tới nơi, lợi dụng lúc “con mồi” không để ý, Tùng đã nổ máy xe bỏ chạy. Sau khi chiếm đoạt được chiếc xe máy trên, Tùng đã đem đi cầm cố để lấy tiền.

Cũng với hành vi làm quen tương tự, khoảng 14 giờ ngày 2-12, Tùng thuê xe ôm đến phòng trọ của chị N. (phường An Bình, thị xã Dĩ An) chơi. Tranh thủ lúc chị N. vào nhà vệ sinh, Tùng đã nhanh tay trộm hai chiếc điện thoại và chếc xe máy trong phòng tẩu thoát. Sau đó đối tượng đem tài sản trên về tiệm cầm đồ để cầm cố lấy tiền.

Ngày 13-12, sau vài ngày quen nhau trên mạng Zalo, Tùng hẹn gặp chị T. (quê Hà Tĩnh) tại ngã tư 550 (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) để cùng nhau lên thị xã Bến Cát chơi. Chị T. đưa xe máy cho Tùng cầm lái. Khi đến TP Thủ Dầu Một, Tùng dừng xe bảo chị T. xuống mua trái cây. Lợi dụng lúc chị T. không để ý, gã chiếm đoạt xe mang đi cầm cố.

Sau khi nhận được tin báo của người bị hại, Công an thị xã Dĩ An đã vào cuộc điều tra truy tìm thủ phạm. Sau nhiều ngày theo dõi, công an đã bắt giữ Lê Như Tùng. Bước đầu, tại cơ quan công an nghi can khai nhận với chiêu thức trên từ ba tháng trở lại đây Tùng đã lừa được năm người phụ nữ chiếm đoạt nhiều tài sản.