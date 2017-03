Bắt gần 1.000 viên ma túy vào Nghệ An

(PLO) - Chiều 14-1, Đội Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) phối hợp với Đội Phòng chống ma túy (Chi Cục Hải Quan Cửa khẩu Nậm Cắn), Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bắt giữ Lầu Tồng Giờ có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.