Bắt gần 40.000 gói thuốc lá ngoại

(PL)- Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Long An đang điều tra làm rõ để xử lý vụ buôn lậu thuốc lá ngoại với số lượng lớn vừa bị bắt giữ tại kênh Thầy Cai, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, Long An.