Bắt gần một tấn ngà voi, sừng tê nhập lậu

Chiều 13-8, tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu - C74 (Bộ Công an) và Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã mở kiểm tra hai container chứa 735 kg ngà voi và sừng tê giác nhập lậu từ nước ngoài về.

Lô hàng nói trên do hãng tàu CMA CGM làm đại lý vận tải, vận chuyển cho Công ty TNHH Vạn An (trụ sở trên đường 2-9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Theo tờ khai hải quan của doanh nghiệp Vạn An mở tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Đà Nẵng ghi nhập khẩu đá cẩm thạch, dạng xay, đã đánh bóng, trị giá hơn 476 triệu đồng từ Mozambique. Ngày 10-8, tàu King Prian đã vận chuyển số hàng nói trên cập cảng Tiên Sa. Nghi ngờ đây là đường dây buôn lậu hàng cấm núp bóng doanh nghiệp nhập khẩu từ châu Phi về Việt Nam nên cơ quan hải quan phối hợp C74 theo dõi, kiểm tra.

Số ngà voi, sừng tê giác bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TT

Khi tiến hành mở kiểm tra bên trong thì có nhiều cục đá cẩm thạch thật-giả nằm lẫn lộn. Những cục đá giả rất nhẹ, được làm bằng xốp sơn màu gần giống với đá thật. Khi mở bên trong thì mỗi hòn đá đều chứa từ 10 đến 25 ngà voi và sừng tê giác. Số ngà voi, sừng tê giác được cắt gọn, bao bọc trong bọc nylon hoặc giấy bạc.

Cơ quan chức năng đã tiến hành cân số ngà voi là 593 kg, sừng tê giác là 142 kg. Toàn bộ số sừng tê giác được di chuyển, đóng gói cẩn thận trong các thùng nhôm để bảo quản, còn số ngà voi thì di chuyển vào thùng container. Gần 19 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm tại cảng mới kết thúc.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết cơ quan chức năng đã nhiều ngày theo dấu lô hàng lậu này từ châu Phi. Cụ thể, lô hàng được bốc lên tàu, xuất phát từ cảng của Mozambique đến Malaysia. Tại đây, chúng được chuyển sang một tàu khác để về cảng Cửa Lò (Nghệ An), sau đó ra Hải Phòng. Từ ngày 10-8, tàu King Prian mới vận chuyển lô hàng vào cảng Tiên Sa.

Phía hải quan đã ba lần yêu cầu chủ hàng đến làm việc nhưng doanh nghiệp Vạn An không đến, do đó mới quyết định mở niêm chì, khám hàng bên trong. Quá trình khám container thứ nhất không phát hiện điều gì bất thường. Nhưng khi kiểm tra sang container thứ hai mới phát hiện các khối đá giả này có chứa hàng cấm bên trong. “Lô hàng này được máy tự động phân chia vào luồng xanh (miễn kiểm tra) nhưng chúng tôi vẫn mở khám. Với thủ đoạn dùng đá cẩm thạch giả bọc ngà voi, sừng tê giác bên trong thì hệ thống máy soi chiếu của hải quan không thể phát hiện ra. Đây là một thủ đoạn rất tinh vi của các đối tượng buôn lậu” - một cán bộ hải quan cho biết.

Hiện trên thị trường chợ đen, ngà voi có giá khoảng 30-35 triệu đồng/kg và sừng tê giác là 30-40 triệu đồng/lạng.