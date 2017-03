Bắt giam 2 tên bắt cóc, hãm hiếp sinh viên

Theo điều tra, khuya 11.9, sinh viên H. (quê quán Quảng Trị, tạm trú P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) đi chơi với người yêu thì xảy ra mâu thuẫn nên bỏ về, sau đó đi dạo trên đường Nguyễn Lương Bằng gần phòng trọ.



Khoảng 1 giờ ngày 12.9, H. đi ngang Trường CĐ Kinh tế Kế hoạch thì Trung điều khiển xe gắn máy chở Hưng ngồi sau đến chọc ghẹo.

H. im lặng bỏ chạy, Hưng nhảy khỏi xe bịt miệng H., bồng lên xe kẹp H. ngồi giữa.



Dù H. vùng vẫy nhưng do đêm khuya trời mưa, quán xá đều đóng cửa, đường vắng nên không ai ứng cứu. Trung chở cả ba ra rừng dương phòng hộ ven vịnh Đà Nẵng (đường Nguyễn Tất Thành) gần đó.

Sau khi đánh đập và thay nhau hãm hiếp nạn nhân, Trung và Hưng chở H. thả giữa đường để đi về phòng trọ.



Sáng 12.9, gia đình từ quê vào đưa H. đến Công an Q.Liên Chiểu trình báo.



Do quá hoảng loạn, H. chỉ nhớ được những chi tiết nhỏ về kiểu tóc, giọng nói, kiểu xe của nghi phạm. Công an Q.Liên Chiểu đã truy xét nhanh đến sáng 13.9 thì bắt được Trung và Hưng tại nhà trọ ở P.Hòa Khánh Bắc gần đó.



Cả hai khai nhận khuya 12.9, sau khi nhậu xong, trên đường về thì phát hiện H. đi một mình, xung quanh vắng vẻ nên đã thực hiện hành vi đồi bại.



Đây là vụ hiếp dâm thứ 2 trên địa bàn Q.Liên Chiểu chỉ trong tháng qua và đã được lực lượng công an khám phá nhanh chóng.





Theo Nguyễn Tú (TNO)