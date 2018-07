Bắt giam 9 đối tượng mang súng, vũ khí đi đòi nợ

Chiều nay (20-7), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố 14 bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng, truy nã 3 đối tượng trong ổ nhóm gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Đối tượng cầm đầu chỉ đạo đàn em nổ súng, uy hiếp con nợ được Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa xác định là Bùi Quốc Đạt (tức Đạt ma-39 tuổi), ngụ phố Lương Hữu Khánh, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Băng ổ nhóm côn đồ do Đạt cầm đầu chuyên hoạt động lô đề, bảo kê đấu thầu và can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, theo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết do mâu thuẫn trong việc nợ nần với Mai Xuân Tài (28 tuổi), ngụ Khu tái định cư phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Sau đó Bùi Quốc Đạt đã "chỉ đạo" hàng chục đàn em của mình mang dao, kiếm và súng bắn đạn hoa cải đến nhà tìm và bắn anh Tài gây thương tích tại vùng bụng và đùi phải.



Bùi Quốc Đạt bị Cơ quan CSĐT truy nã về tội cố ý gây thương tích, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Ảnh: T. THANH

Sau khi gây án, các đối tượng đàn em của Bùi Quốc Đạt đã lần lượt bị bắt. Tuy nhiên đối tượng Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay sau đó Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng gồm Bùi Quốc Đạt, Đỗ Quốc Khánh, Lê Hữu Thành.



Công an Thanh Hóa thông báo để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đề nghị ai biết Bùi Quốc Đạt (ảnh), Lê Hữu Thành và Đỗ Quốc Khánh ở đâu báo về cho Công an TP Thanh Hóa hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.